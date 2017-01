Kate Middleton dnes oslavuje 35. narodeniny: Živio, vojvodkyňa!

Kate Middleton, dievča z vyššej strednej triedy, ktoré sa vydalo do kráľovského paláca, dnes oslavuje 35. narodeniny. Vojvodkyňa z Cambridgea je vždy dokonale upravená a usmiata, perfektne zvláda povinnosti manželky následníka trónu, porodila mu dve deti a hovorí sa, že v tomto roku uvažuje aj o treťom dieťati. Briti si ju vážia a prirovnávajú ju k jej nebohej svokre, princeznej Diane († 36).

Kate však nechce byť len módnou ikonou, hoci jej vkus je naozaj na kráľovskej úrovni. Stala sa aj symbolom dobročinnosti a starostlivosti o chudobných a slabých tohto sveta. Kate sa zjavne neobáva nebezpečenstva, že ju v popularite zatieni rovnako stará charizmatická priateľka princa Harryho, kanadská herečka Meghan Markle.

Čítajte viac Nešikovná vojvodkyňa? Kate Middleton je kráľovná leukoplastov

Nie všetky očakávané zmeny po týchto narodeninách však Kate privíta s radosťou. Princ William skončí v marci službu v Air Ambulance Service, v ktorej zarába 40-tisíc libier ročne. Vojvoda a vojvodkyňa z Cambridgea by sa potom mali v tomto roku z Norfolku presťahovať do Londýna, do Kensington Palace, bývalého domova princeznej Margaret.

Ich staršie dieťa, princ George (3), presídli z Montessoriovej škôlky v Norfolku do prípravky v Kensingtone, princezná Charlotte (1) bude mať spoľahlivú pestúnku, a tak sa Kate môže opäť venovať plánovanej úlohe matky. Povráva sa, že neostalo len pri plánoch... Dajme sa prekvapiť. V každom prípade, živio, vojvodkyňa!