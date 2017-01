FOTO VNÚTRI Šťastný koniec po ľúbostných neúspechoch? Herečka žiari viac ako diamant na jej prste

Žiari ako diamant! Kirsten Dunst (34) sa konečne po rokoch ľúbostných neúspechov chváli diamantovým zásnubným prsteňom, a navyše si na módnu prehliadku v Paríži obliekla nepochybne svadbou inšpirované čipkové šaty.

Žiari od šťastia azda viac ako ten diamant, odkedy potvrdila svoje zasnúbenie s hereckým kolegom zo seriálu Fargo Jessem Plemonsom (28).

Kirsten a Jesse sa stretli pri práci na seriáli FX v roku 2015, hrali tam zaľúbencov zo strednej školy, Peggy a Eda Blumquista. Potom ich po prvý raz videli bozkávať sa v máji 2015. Užili si deň v Studio City v Kalifornii.

Bolo to len mesiac po tom, čo sa Kirsten rozišla s hercom Garrettom Hedlundom po štyroch rokoch chodenia.

Kirsten mala v doterajšom ľúbostnom živote pomernú smolu. Väčšinou sa zamilovala do svojich hereckých kolegov, ale tieto vzťahy dlho nevydržali. Verme, že s Jessem, ktorý to s ňou údajne myslí vážne, to bude konečne vzťah hodný diamantového prsteňa.