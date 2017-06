Klan Kardashianovcov sa čoskoro rozrastie, má to však háčik: Kim sa svetu zverila so zdrvujúcou pravdou!

Hviezdna celebrita Kim sa netajila tým, že by sa rada stala matkou aj po tretíkrát. Lekári ju však varovali pred zdravotnými komplikáciami, ktoré by mohlo tehotenstvo priniesť.

Kim totiž trpí takzvanou placentou accretou, teda stavom, keď môže byť tehotenstvo pre ženu život ohrozujúce.

Celebrita dokonca podstúpila zákrok, ktorý by tento problém vyriešil, no neúspešne. "Nemôžem už mať ďalšie deti. Bola to pre mňa zdrvujúca správa," vzlykala Kim.

S raperom Kanyeom si podľa magazínu TMZ najali ženu, ktorá by im tretie dieťa vynosila. Na jej nájdenie využili agentúru a plánujú jej zaplatiť v prepočte 100-tisíc eur.

Ak by všetko dopadlo dobre a bábätko by prišlo na svet, Kimine deti, dcérka North (4) a syn Saint (18 mesiacov), by sa mohli tešiť z nového súrodenca.