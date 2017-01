Do deviatich rokov bola Míša Davidová zdravá ako rybička. „Zrazu začala byť veľmi unavená, tak sme išli k doktorovi. V nemocnici Miške diagnostikovali leukémiu a potom to už malo veľmi rýchly spád...“ spomína Michal David na najhoršie chvíle svojho života. Dcérka podstúpila tri chemoterapie.

„Potom však chytila nejaký vírus, asi zo vzduchu. A keďže jej organizmus bol po chemoterapiách veľmi vyčerpaný, imunita nebola takmer žiadna, nechali si ju v nemocnici a na druhý deň zomrela. Napriek skvelej starostlivosti odborníkov to nezvládla,“ dodal David.

„Celé to utrpenie trvalo tri mesiace. Našťastie do poslednej chvíle nevedela, že má chorobu, na ktorú sa umiera,“ spomína Michal David. „Nakoniec však prišla sepsa (otrava krvi, pozn. red.) a to sa už nedalo nič robiť. Už nie som taký veselý ako predtým.“ Zmieriť sa so smrťou dieťaťa mu vraj pomáha aj viera v nadprirodzené sily.