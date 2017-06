Krajšie oči ako prsia! V najnovšom Baywatchi ukáže telo herečka, ktorá kraľuje na pornografickom webe

Baywatch, príbeh o plavčíkoch a pobrežnej hliadke sa opäť vracia do kín. V Amerike za prvý víkend zarobil dvadsať jeden miliónov dolárov a pred pár dňami ho jedna z hlavných postáv, Alexandra Daddario, predstavila aj v Berlíne. Herečka, ktorá sa naposledy vyzliekla v kultovom kriminálnom seriáli Temný prípad, sa v Nemecku ukázala v čiernom saku s hlbokým výstrihom. A, aby bolo o čom hovoriť, nedala si podeň podprsenku.

Šancu nepustila

Tridsaťjedenročná kráska z New Yorku má oboch rodičov právnikov, no od malička chcela byť herečka. Zlom v jej kariére nastal pred siedmimi rokmi. Vtedy sa ukázala v televíznom seriáli Sopranovci a súčasne si vo filme Percy Jackson: Zlodej blesku zahrala dcéru gréckej bohyne Atény. Šancu už z rúk nepustila, hrala aj v pokračovaní dobrodružného príbehu Percy Jackson: More oblúd. Tie najodvážnejšie zábery však na Alexandru iba čakali.

Hviezda na porno webe

Milostná scéna, ktorú si Daddario zahrala v Temnom prípade s Woody Harrelsonom, unikla aj na najväčší pornografický server na svete. Za za pár týždňov si ju tam pozrelo skoro osem miliónov ľudí. V Baywatch, ktorému opäť robí reklamu svojou nahotou, hrá Alexandra záchranárku. V Berlíne sa však jej neprajníci zhodli, že v Nemecku mala krajšie oči ako prsia, ktoré jej trčali spod saka. A nech urobí čokoľvek, šteklivú scénu z Temného prípadu už aj tak nič neprekoná...

