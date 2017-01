Kráľovná nevkusu: Britney Spears a jej šialené koncertné outfity

Po dlhšej odmlke sa známa popová hviezdička opäť vrátila na scénu a to v plnom nasadení. Na turné "Peace of Me" dokazuje, že stará dobrá Britney je späť. Žiaľ, ani čas nevycibril jej vkus na outfity...

Časy, keď Britney poskakovala po pódiu ako roztopašná stredoškoláčka, sú dávno preč. Dnes je z nej sexi dračica, ktorá so svojimi tanečníkmi predvádza dráždivé choreografie v sexi outfitoch. Žiaľ väčšina jej kostýmov, v ktorých vystupuje na svojich koncertoch, pôsobí vulgárne a príliš lacno. Je škoda, že na hviezdu jej kalibru často pripomína skôr vyžitú striptérku zo zapadnutého striptízového baru. Našťastie, speváčka začala aspoň makať na svojom tele a tak jej faldíky z úsporných kostýmčekov trčia pomenej. Nuž, Američanky sú známe svojím špecifickým štýlom, niektoré celebrity nevynímajúc. Britney je skvelým príkladom toho, že ani všetky peniaze sveta vám nezaručia, že budete vyzerať vkusne.