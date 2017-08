Kráľovský protokol zasahuje do súkromia princa Williama a vojvodkyne Kate: TOTO nesmú robiť na zahraničných cestách!

Magazín OK! upozornil na to, že Kate a William počas štátnych návštev musia myslieť nielen na to, na koho a ako sa usmejú, ale aj čo pijú a jedia.

Keď sa totiž v jeden deň majú objaviť na piatich rôznych akciách, veľmi dobre si musia rozmyslieť, čo konzumovať, aby ich nesprevádzali nežiaduce pachy alebo žalúdočné ťažkosti.

Medzi takéto potraviny patria napríklad morské plody, ale vyhýbajú sa aj vode z vodovodu či cesnaku.

„Počas návštev so zahraničnými štátnikmi sa väčšinou nachádzajú v ich tesnej blízkosti. Dáva to predsa zmysel, že nebudú jesť cesnak,“ uviedla šéfkuchárka Carolyn Robb, ktorá v kuchyni Kensingtonského paláca pracovala ešte za čias princeznej Diany.

Zatiaľ čo kráľovná Alžbeta II. (91) k tomuto pravidlu pristupuje veľmi striktne, hovorí sa, že William a Kate niekedy neodolajú a pochutnajú si aj na zakázanom jedle.