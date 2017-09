Ku Kardashianovcom opäť priletí bocian: Kim sa teší, no jej tehotenské bruško by ste hľadali márne! Ako je to možné?

Skvelé správy z klanu Kardashianovcov. Konečne sa potvrdilo, že americký rapper Kanye West (40) a jeho manželka Kim Kardashian West (36) budú mať tretie dieťa. A podľa najnovších informácií by to malo byť dievča. Kto by si však myslel, že Kim je tehotná, je na omyle.