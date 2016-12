Last Christmas už nikdy nezaspieva: Zomrel George Michael (†53)!

Britská hviezda, ktorá mala množstvo celosvetových hitov v 80. rokoch so skupinou Wham, ale aj pri neskoršej sólovej dráhe, zomrela vo veku 53 rokov. Príčiny úmrtia zdroje neuviedli. Polícia ale podľa BBC nenašla žiadne podozrivé okolnosti.

"S veľkým smútkom môžeme potvrdiť, že náš milovaný syn, brat a priateľ George pokojne zomrel doma počas vianočných sviatkov. Rodina si želá, aby sa rešpektovalo jej súkromie v tejto ťažkej chvíli. Zatiaľ neposkytneme žiadny ďalší komentár," uviedlo vo vyhlásení hudobné vydavateľstvo.

Spevák zomrel v Göring v grófstve Oxfordshire. Michael, ktorý podľa agentúry Reuters po svete predal viac ako 100 miliónov albumov, mal v posledných rokoch množstvo zdravotných problémov, bol niekoľkokrát hospitalizovaný.

Po liečbe vo viedenskej nemocnici sa na verejnosti ukázal so slovami, "že smrti unikol iba o vlások." Autora hitov ako Wake Me Up Before You Go Go alebo Last Christmas, preslávili ale aj škandály spojené s užívaním drog.