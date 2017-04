Majú modrú krv ale žalúdky ako ostatní: Poznáme obľúbené jedlá britskej kráľovskej rodiny

Aj tieto svetové celebrity majú svoje obľúbené jedlá, na ktorých by dokázali maškrtiť neustále a tie, ktorých by sa najradšej nedotkli. V Buckinghamskom paláci existuje v spojení s jedlom v podstate len jeden zákaz a ten sa týka cesnaku.

Vzhľadom na to, že rodina musí denne absolvovať niekoľko diplomatických návštev nie je vhodné, aby po jedle zapáchali.

Vojvodkyňa Kate má rada exotiku

Krásna a národom milovaná vojvodkyňa Kate (35) sa hlavne počas tehotenstva chválila tým, že medzi jej obľúbené jedlá patrí polievka –pikantné indické karí. Rada si pochutí aj na jahňacom mäse, neohrdne však ani vegetariánsku stravu či dokonca obyčajné pukance. Manželka princa William však nadovšetko miluje exotické chute a jej najobľbenejším jedlo je čatní od jej babičky.

Princovia William a George sú rovnakí

Aký otec, taký syn! V prípade princa Williama (34) a malého princa Georgea (3) je to skutočne pravda. Zatiaľ čo vnuk kráľovnej Alžbety II. nadovšetko miluje lazane, jeho malý potomok zase nedokáže odolať talianskym cestovinám a pizze. William si však rád pochutná aj na slávnej britskej klasike, ktorou sú vajíčka so slaninou.

Princ Chales je veľmi vyberavý

Známy šéfkuchár Graham Newbould vyhlásil, že syn kráľovnej je naozaj veľmi náročný. Hlavne keď ide o raňajky. Na stole preto musí nájsť čerstvú šťavu z pomarančov, malú misku nakrájaného ovocia, špeciálne pripravené müsli, mlieko zo zámku Windsor, celozrnný chlieb a šesť rozličných druhov medu. Obľúbené jedlá princa Charlesa (68) sú však: hríbová praženica, pečené zemiaky so špenátom a rizoto s hubami. Okrem jedla si však tento člen kráľovskej rodiny rád dopraje aj glg kvalitnej whiskey. Jeho obľúbená pochádza zo škótskeho ostrova Islay.

Kráľovná Alžbeta II. miluje sladkosti

Britská kráľovná Alžbeta II. (90) vie čo chce! Už dlhé roky nosí jednu farbu laku na nechty, rovnaké kabelky a tak je to aj v jedle. Zatiaľ čo má prísnu diétu, aby sa čo najdlhšie udržala v kondícii, hlava kráľovskej rodiny miluje sladkosti. Najviac zo všetkého ale čokoládu a všetko s ňou spojené: koláče, torty ale aj penu. Kráľovná si však rada dopraje aj zdravšiu formu cukrov a to ovocie. Miluje mango, jahody a broskyne (hlavne tie, ktoré pochádzajú zo zámku Windsor). Alžbeta II. okrem spomenutého ale nie je veľkou fanúšičkou zemiakov a cestovín. Tým by jej človek naozaj neulahodil.