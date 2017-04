Arnold Schwarzenegger sa s tým nebabre: Kultový Terminátor sa zmenil na kaderníka!

Niekoľkonásobný víťaz Mr. Olympia, najprestížnejšej súťaže v kulturistike, sa môže pýšiť aj 4-násobným otcovstvom. Svojho syna Patricka (23), ktorého mu porodila manželka Maria Shriver po dvoch dcérach, si starostlivo pestuje.

Po vzore filmu Komando si zobral do úst cigaru a namiesto ľahkého guľometu sa oprel tentoraz do strojčeka na vlasy. Patrick, ktorý nosil ešte nedávno dlhšie vlasy, pri strihaní poslušne držal, aj keď si neodpustil pri starnúcom Terminátorovi ťukať do mobilu.

Otec Arnold však nielen fyzicky, ale aj zmyslami ešte nie je súci do železa, nakoľko svoje strihanie „bažanta“ zverejnil ako nestarnúci tínedžer na sociálnej sieti Instagram. K fotke zo strihania priložil text: „Niektoré veci sa nikdy nezmenia," čím narážal na fotku zo strihania Patricka, ešte keď bol malý.

Napriek tomu, že Arnold už nevyzerá ako Barbar Conan, teda v čase svojej najväčšej slávy, jeho kulturistická méta sa rovnako nemení a zostáva vzorom pre športovcov na celej planéte.