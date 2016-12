Milovníci Hviezdnych vojen mobilizujú sily: Modlíme sa za teba, princezná Leia!

Na palube bol medzi pasažiermi aj zdravotník, ktorý jej poskytol prvú pomoc. Po pristátí lietadla v piatok o deviatej hodine večer nášho času ju začali oživovať záchranári, ktorí jej pulz nahmatali až po pätnástich minútach.

Herečku potom okamžite previezli do nemocnice v Los Angeles. Hoci jej brat, Todd Fisher neskôr pre médiá povedal, že jej stav je stabilizovaný, pravda to nie je. Herečka leží na jednotke intenzívnej starostlivosti a jej stav je kritický. Ďalšie podrobnosti verejnosti zatiaľ odmieta prezradiť.

UPDATE: Carrie Fisher's brother says the "Star Wars" actress is receiving treatment in an intensive care unit. https://t.co/7dN6cRs82J