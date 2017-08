MÓDNA POLÍCIA z cien MTV Neoholené podpazušie, pod šatami naostro či do latexu narvaný rozkrok: Hviezdy vytasili karty najväčšieho nevkusu!

Celebrity svojimi nechutnými módnymi kreáciami nesklamali ani tento rok. Ako obvykle, všetko sa to začalo prehliadkou nevkusu už pri príchode hviezd na červenom koberci.

Kráľovnou výstrednosti sa na udeľovaní cien tento rok stala raperka Nicki Minaj (34), ktorá dorazila v nechutne obtiahnutom ružovom latexovom „úbore“, ktorý zvýraznil doslova všetky jej ženské partie.

Na sociálnych sieťach sa okamžite spustila debata, v ktorej témou číslo jeden boli obrysy jej napasovaného rozkroku.

Nicki však sekundovali aj ďalšie celebrity. Napríklad hviezda reality šou Teen Mom Farrah Abraham (26) dominovala takisto v tesnom, no narozdiel od Nicki, bielom outfite, ktorá doplnila o vysoké zlaté čižmy.

Dcéra legendárneho hudobníka Michaeala Jackson (†50) Paris (19) stavila na prirodzenosť a na galavečer dorazila s neoholeným podpazuším.

Demi Lovato zase zahalila svoje ženské zbrane do čiernej čipky a modelka Amber Rose zvolila takisto čierne šaty bez spodnej bielizne.

Moderátorkou večera bola Katy Perry (32) a tá počas troch hodín trvajúcej šou vystriedala až desať outfitov.

Speváčka Pink prišla na udeľovanie cien s manželom Careym Hartom (42) a dcérkou Willow (6) v outfitoch rovnakého štýlu – čiernych oblekoch.

Pink dokonca získala aj cenu, takzvanú Michael Jackson Vanguard Award 2017, za úspechy vo svojej 15-ročnej kariéry.

V dojímavom prejave vzdala hold svojej dcére. „Raz mi povedala, mami, viem, že som najškaredšie dievča. Vyzerám ako chlapec s dlhými vlasmi. V tej chvíli mi napadlo, veď máš šesť rokov, kto ti povedal a nasledovali myšlienky, či by som nejakému šesťročnému faganovi mohla nakopať zadok za to, čo povedal mojej dcére. Nič som však nepovedala, šli sme domov a spravila som jej prezentáciu, do ktorej som zahrnula všetkých umelcov, ktorí sú iní, z ktorých si druhí ľudia uťahujú a ktorí práve vďaka svojej inakosti žiaria,“ vyznala sa Pink.

Najväčší rozruch však vyvolal hudobný návrat Taylor Swift, ktorá na šou odpremiérovala svoj videoklip k novej skladbe, v ktorom sa sarkasticky navážala do všetkých, ktorí jej v minulosti ublížili počnúc Kim Kardashian cez Kanye Westa až po ex Toma Hiddlestona.

Nuž, tento rok sa na udeľovaní hudobných cien predviedli v plnej paráde, už aby sme sa začali tešiť na ďalší ročník.