Násilník a gauner: Expriateľ zosnulej dcéry Whitney Houston má opäť opletačky so zákonom!

Ubehli žu dva roky od smrti Bobbi Kristiny Brown, ktorú našiel priateľ Nick Gordon utopenú vo vani. V tom čase jej otec Bobby Brown obviňoval Gordona, že jeho dcéru nadrogoval a navyše sa chcel zmocniť jej peňazí.

Nepolepšiteľný gauner sa ukázal opäť v zlom svetle. Tentoraz však boli dôkazy proti Gordonovi jasnejšie.

Dva roky po smrti svojej bývalej nežialil ale našiel si novú priateľku. Zašiel však priďaleko, znížil sa na jej fyzické napadnutie.

Tentoraz je jeho obeťou 26-ročná Laura Leal, ktorá ho obvinila z domáceho násilia, čo dokazujú aj jej modriny na tele.

Gordona zobrali do väzby v sobotu a už o deň neskôr na základe kaucie viac ako 13-tisíc eur. Navyše mu bol namontovaný väzenský monitor na členku.

Podľa policajnej správy mal expriateľ Brownovej momentálnu frajerku udrieť do tváre po tom, čo boli na športovom podujatí a vrátili sa domov. Dôvodom Gordonovho správania boli podozrenia, že ho podvádza s kamarátom.

Gordon vstúpil do pozornosti médií keď bol priamo obvinený zo smrti svojej nevlastnej sestry Bobbi Kristiny Brown, ktorá podľa niektorých zdrojov bola dokonca jeho manželkou. Tú, rovnako ako jej slávnu mamu, legendárnu speváčka Whitney Houston, našiel práve on v bezvedomí ležať vo vani. Pol roka žila v umelom spánku, no potom skonala.