Nešikovná vojvodkyňa? Kate Middleton je kráľovná leukoplastov

Pestované rúčky vojvodkyne Kate zdobí nielen kráľovský prsteň, no často mu konkuruje aj iná "dekorácia". Obyčajný leukoplast na drobné zranenia...

Kate patrí k svetovým módnym ikonám a čokoľvek si dá na seba, stane sa hitom. Nosí luxusné modely, no nerobí jej problém nosiť ani bežnú konfekciu a to na nej milujeme. To, že napriek svojmu postaveniu ostáva normálnou ženou. A že je aj ona obyčajná smrteľníčka svedčia aj jej pomerne často oblepené prstíky leukoplastom. A pokojne takto "ozdobená" vystúpi aj na verejnosti. Však čo...

Čítajte viac:

Keď je Kate Middleton smutná, oblečie si túto vec: Uhádnete, ktorá to je?

Ktovie či táto charizmatická dáma prišla k svojim drobným poraneniam nešikovným narábaním s nožom pri varení, alebo má jednoducho príliš citlivú pokožku rúk.

Čítajte viac:

Kate Middleton sa vojvodkyňou nenarodila, museli ju vyšľachtiť

Jedno je isté, paparatzom nič neunikne a už v minulosti poľovali na drobné nedostatky krásnej vojvodkyne...

Čítajte viac:

Kate Middleton nie je žiadna suchárka: Miluje farby a vie ich nosiť!

autor: emma.sk/JG