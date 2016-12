FOTO Latino sexica JLo poriadne šokovala: Na scéne sa objavil nový zajačik!

Klebety o novom vzťahu tejto slávnej dvojice sa rozšírili po tom, čo Drake pozval J.Lo na privátnu párty, ktorá sa konala vo West Hollywoode. Na tom by nebolo nič zvláštne, pokiaľ by všetci prítomní nevideli dvojicu z akcie odchádzať spoločne a to v jednom automobile.

Zdroj z okolia týchto celebrít však prezradil, že spolu nerandia a ich vzťah je čisto pracovný. Stretávať tak často sa majú práve kvôli milovanej hudbe.

"Pracujú spolu na nových piesňach. Nie som si však istý, či sa tento vzťah ešte nejako vyvinie," uviedol zdroj.

Latino speváčku od rozpadu vzťahu so zajačikom Casperom Smartom (29) začali fanúšikovia spájať aj s jej bývalým manželom Marcom Anthonym (48), ktorého ešte v novembri počas vystúpenia vášnivo pobozkala.

Drake bol zase neustále spájaný s barbadoskou kráskou Rihannou (28). To, či našli lásku, ukáže až čas.