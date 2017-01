Český zabávač Novotný trpí v nemocnici: Po mŕtvici infarkt?

V roku 2013 zabávač prekonal mŕtvicu a najnovšie sa objavili problémy so srdcom. Preto skončil nedávno vo vojenskej nemocnici. Stav Novotného sa však skomplikoval. „Áno, otca previezli na kardiológiu, dozvedel som sa to pred chvíľkou,“ prezradil v nedeľu českému Blesku syn Pavel Novotný.



Podľa zistení českého denníka Aha! je zabávač hospitalizovaný v Kardiocentre Ústrednej vojenskej nemocnice. To znamená jediné. Známy moderátor má problém so srdcom. Ako totiž ďalej uvádza Aha!, tu ležia iba pacienti hospitalizovaní po infarktoch. „Musíme ho upokojovať a dúfať, že ho už o týždeň pustia domov. Už vieme, že to prežije a to je hlavné,“ dodal syn Pavel.