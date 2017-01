Zabávač Novotný bojuje o život: Postupne mu zlyhávajú orgány, podľahlo už aj srdce!

Zabávač Petr Novotný (69) je už dva týždne hospitalizovaný, no jeho stav sa dramaticky zhoršil. Pred niekoľkými dňami ho previezli do IKEMu, kde sa ho ujal docent Jan Pirk, no zlyhal mu už štvrtý orgán. Tentoraz ho zradilo srdce.

Zabávačovi Petrovi Novotnému zlyhali už štyri orgány. Autor: profimedia.sk