Nový pohľad na vzťah princa Charlesa a Lady Diany: Ako to prežívala samotná SOKYŇA Camilla?

Jednotlivé série z knihy od Penny Junora, uverejnil denník DailyMail na svojom webe a vychádzajú zo svedectiev Camilly Parker-Bowlesovej, súčasnej vojvodkyne z Cornwallu. Práve ona zohrala kľúčovú úlohu v živote princa Charlesa a najmä v jeho strastiplnom vzťahu s Dianou.

Samotný vzťah s Charlesom by sa podľa autora dal rozdeliť do troch etáp. Prvá začala predtým než sa Camilla vydala. Druhá etapa sa datuje po tom, čo Camilla porodila svoju dcéru v roku 1978 a trvala do randenia princa s Dianou v roku 1981. A tretie zásadné obdobie „tajnej lásky“ sa datuje o päť rokov neskôr.

Ako sa denník The Sun odvoláva na spomínanú knihu, Charles bol do Camilly bezpodmienečne zaľúbený, ale ich vzťah nenapredoval najmä kvôli zisteniu, že jeho milá nebola úplnou aristokratkou. A veľkou prekážkou bol aj fakt, že ani zďaleka nebola panna.

Aj tak sa vydala

Princovo zaváhanie využil Andrew Parker Bowles, dôstojník britskej armády, ktorý sa stal manželom Charlesovej lásky. Camillino rozhodnutie princa zdrvilo natoľko, že jej poslal list, kde ju prosil, aby sa za Andrewa nevydávala.

Napriek tomu, že Camilla dôstojníkovi povedala svoje áno. Zdrvený Charles dokonca ani neprišiel na ich svadbu. Podľa knihy však bola Camilla svojmu mužovi neverná s Charlesom v roku 1979. Ten však vo svojej nevernosti manželke rovnako nezaostával.

Najhoršie na celej afére je príchod princeznej Diany do života Charlesa. Ten nielenže o svojej náklonnosti ku Camille so svojou mladou družkou nehovoril, ale ona sa postupne o tajnej láske svojho snúbenca dozvedala cez nepriame indície. Reakcia na sebe nenechala dlho čakať. Kniha spomína aj to, že Diana počas medových týždňov roztrhala Charlesove maľby a v šesťhodinovom delíriu plakala a kopala do nábytku.