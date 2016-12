Obrovský trapas Sarah Michelle Gellar: Verejne pochovala známeho speváka!

O svoje pocity sa delili aj prostrednícvom sociálnych sietí. Jednou z nich bola aj americká herečka Sarah Michelle Gellar, známa ako Buffy, premožiteľka upírov či ako Kathryn z filmu Veľmi nebezpečné známosti.

Na mikroblogovacej sieti Twitter totiž uverejnila status, v ktorom chcela vyjadriť, ako veľmi ju odchod hviezdy ranil. Miesto toho však omylom pochovala niekoho iného. V statuse použila slová Do you really want to hurt me?, ktoré pochádzajú z piesne skupiny Culture Club. Jedným z jej členov je aj britský spevák Boy George.



Culture Club - Do You Really Want To Hurt Me?

Sarah sa zrejme mená oboch umelcov poplietli, a tak namiesto George Michaela adresovala slová "odpočívaj v pokoji" Boy Georgeovi. Fanúšikovia jej veľmi rýchlo dali pocítiť, že spravila chybu. Chybný tweet neskôr zmazala a uverejnila nový, tentokrát so správnym menom.