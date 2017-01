Ohrdnutej manželke Patrasovej jej opäť do smiechu: Takto Slováček strápnil milenku

Napriek tomu, že Felix Slováček to s Luciou Gelemovou ťahá už tri roky, manželka mu stále zjavne chýba. S Dádou Patrasovou síce zdieľajú spoločnú vilu na Vinohradoch, ale hudobník trpí bez intímneho aspektu manželkinej prítomnosti. Podľa všetkého Slováček nevie žiť bez Dádinej vône.

Situáciu Felix vyriešil svojsky. Jednoducho začal svojej milenke kupovať parfém, ktorý jeho manželka už roky používa. Keď sa o tom dozvedela samotná Dáda, nevedela či má plakať alebo sa smiať. Nakoniec sa to rozhodla vziať ako lichôtku. „Keď chce, aby mu milenka pripomínala mňa, tak to je vlastne dobre, nie?“ povedala so smiechom pre český týždenník Sedmička Patrasová.