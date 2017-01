Milovníci seriálov smútia: Zomrel duchovný otec z kultového MASH

Úmrtie novinárom oznámil umelcov syn John.

Christopher, ktorému pred 18 mesiacmi lekári zistili rakovinu pľúc, zomrel vo svojom dome v kalifornskej Pasadene.

Po hereckých začiatkoch v päťdesiatych rokoch, ktoré boli spojené s divadlom, hľadal Christopher šťastie v televízii a na filmovom plátne.

RIP ##Fathermulcahy you will be missed. You brightened many lives with your understated humor. #MASH pic.twitter.com/4DCgRGAhfD