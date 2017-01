Prekážajú vám migranti? Prisťahovalcami sú aj tieto hollywoodske hviezdy!

„Hollywood sa hemží cudzincami a ak ich všetkých vykopneme preč, budete pozerať len futbal a mix bojových umení, ktoré nie sú ani umením,“ odkázala na výsledky amerických volieb. Má pravdu, v Hollywoode je prisťahovalcov alebo ich potomkov neúrekom. A nájdeme tam aj výraznú slovenskú stopu. Poďme pátrať.

Ukrajina i Kosovo

Hrá v najúspešnejších filmoch, vyhráva ankety o najkrajšie ženy a zbalila sexi Ashtona Kutchera (38). Reč je o Milene Markovne Kunisovej (33), ktorá sa narodila v ukrajinskom mestečku Černovice v židovskej rodine. Za veľkú mláku sa dostala z Európy v čase, keď mala len sedem rokov, pretože jej rodná krajina sa odtrhla od Sovietskeho zväzu.

Za vidinou lepšieho života sa celá jej rodina presťahovala do Los Angeles, kde si o pár rokov vydláždila cestu na vrchol hollywoodskeho úspechu. Alebo biela Rihanna, čiže krásna Rita Ora (26). Ak by nebola vojna v Juhoslávii, asi by sme ju nepoznali. Ambiciózna Rita je totiž z Kosova, a keď mala rok, jej rodičia sa rozhodli ujsť z Prištiny rovno do Londýna.

V bývalej Juhoslávii začal totiž Miloševičov režim robiť veľké čistky proti etnickým Albáncom, a tak sa rodina psychiatričky a ekonóma rozhodla pre lepšiu budúcnosť na Západe. Ročné bábätko však skončilo v detskom domove a až keď boli vybavené všetky papierové formality, mohlo sa vrátiť k rodičom.

Vlani ju dokonca na veľvyslanectve v Londýne prijala kosovská prezidentka a dojatá Rita prehodila s pani prezidentovou pár viet aj po albánsky, pretože túto reč nezabudla. Doma vraj po anglicky ani necekne.

Maďarská aj ruská pečať

Aj Maďari môžu považovať Hollywood za svoj takmer druhý domov. Herečky Drew Barrymorová (41) a Goldie Hawnová (71) majú matku Maďarku, Rachel Weiszová (46) má zasa otca Maďara.

Herec Adrien Brody (43) z filmu Pianista má takisto maďarských predkov a slávny oscarový kameraman Vilmos Zsigmond (†86) či animátor Simpsonovcov Gábor Csupó (64) sa narodili v Maďarsku a zožali slávu na celom svete.

Issur Danielovič Demský by sa s týmto menom v Hollywoode asi takisto veľmi nepresadil, jeho rodičia boli chudobní Židia z Ruska, ktorí emigrovali z Homeľu. Ich syn si úradne zmenil meno pred vstupom do armády. Volá sa Kirk Douglas (100)! A tri roky po zmene mena sa mu narodil syn Michael (72). Viete si predstaviť Michala Demského?

Michael Douglas znie naozaj lepšie. Alebo Ramón Gerardo Antonio Estévez. Otec španielsky robotník, mama Írka. On ctižiadostivý herec, ktorý sa preslávil ako Martin Sheen (76) a má aj syna Charlieho (51), ktorý síce v poslednom čase nerobí rodine až také dobré meno, ale je populárny. A David Boreanaz (47)?

Na prvé počutie vám jeho meno asi nič nepovie, no ak si ho spojíte s postavou agenta FBI Seeleyho Bootha, ktorý vystupuje v úspešnom seriáli Kosti, hneď vám svitne. Z otcovej strany má talianskych predkov a matka Patti je napoly Slovenka! A tu sme pri našej stope v Hollywoode.

Naša hollywoodska krv

Slováci sa nemajú za čo hanbiť, veď okrem novodobých hercov, ktorí sa mihnú na tri až desať sekúnd v amerických filmoch, sa nájdu aj deti, vnuci a pravnuci slovenských emigrantov, ktorí majú slovenské korene. Okrem slávneho režiséra filmov Krotitelia duchov Ivana Reitmana (70) z Komárna, môžeme vymenovať aj ďalšie známe tváre. Napríklad Audrey Hepburnová (†63).

Aj keď táto útla žena mala belgický pôvod, v žilách jej kolovalo aj trochu slovenskej krvi. Jej stará mama z otcovej strany sa volala Anna Welsová a narodila sa v dedinke Kovarce neďaleko Topoľčian. Podľa písomných prameňov vlastnila rodina Wellsovcov v Kovarciach cukrovar. Ten im vyhorel, a tak sa odsťahovali do zahraničia a tam sa preslávila aj krásna Audrey.

Alebo Paul Newman (†83). Držiteľ Oscara, Zlatého glóbusu alebo Emmy mal k Slovensku bližšie, ako by sa zdalo. Jeho matka Terézia Fecková bola z dediny Ptičie pri Humennom. A čo syn Andreja Ihnáta, ktorý pochádzal z východného Slovenska z obce Jastrabie pri Michalovciach? S manželkou sa usadili v americkom štáte Indiana, kde sa im narodil syn Štefan Ihnát.

Nič vám to meno nehovorí? Neskôr sa z neho stal Steve McQueen (†50), veľká a zbožňovaná hviezda strieborného plátna! A Angelina Jolieová (41)? Jej prastarý otec Juraj Vojta pochádzal z Košíc. Bol starým otcom ešte väčšej hollywoodskej hviezdy Jona Voighta (78), Angelininho otca, ktorý je držiteľom Oscara a troch Zlatých Glóbusov.

Jon nedávno dokonca tajne navštívil Bratislavu, pretože tu nahrával hudbu k jednému z filmov a v bufete v rozhlasovej pyramíde si vraj nenápadne objednal desiatovú polievku. Koho človek vďaka migrácii nestretne v bufete...