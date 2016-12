Príbeh náčelníka Apačov a jeho bieleho „pokrvného brata“ opäť ožil na televíznych obrazovkách: Tak nám zmenili Winnetoua!

„Dielo spisovateľa Karla Maya o priateľstve apačského náčelníka Winnetoua a belocha Olda Shatterhanda je klasický kánon najmä vďaka starej filmovej adaptácii z rokov 1962 - 1968, pestrej, ale úžasne naivnej, veľmi európskej a s hlbokou vierou v medzinárodné porozumenie,“ napísal pre nemecký portál TV Wunschliste nemecký filmový kritik Gian-Philip Andreas.

„Nemecká televízia RTL aktualizovala legendu pre mladších divákov ako minisériu udalostí s novátorskou kamerou i príbehom,“ komentoval. Protagonistom príbehu je Karl May, ktorý nikdy nevstúpil na americkú pôdu, no v roku 1860 pricestoval jeho literárny hrdina ako zememerač do USA na výstavbu Central Pacific Railroad.

A stal sa z neho Old Shatterhand, priateľ Indiánov. Hrá ho plavý Nemec Wotan Wilke Möhring (49), ktorý to po výkone Lexa Barkera († 53) nemal jednoduché. Winnetoua stvárnil počerný Albánec Nik Xhelilaj (33), uveriteľnejší divoch ako kedysi kultivovaný Francúz Pierre Brice († 86). Na rozdiel od starých filmov nová séria je len voľnou adaptáciou pôvodného príbehu, ktorá cieli hlavne na mladých divákov. Hovorí sa, nevstúpiš však dvakrát do tej istej rieky.

V „novom“ Winnetouovi sa však zachovala hudba Martina Böttchera i „prérie Arizony“ v Chorvátsku vrátane rieky Rio Pecos. V epizódnych postavách sa mihla Marie Versini, pôvodne Winnetouova sestra Nšo-či, teraz ako stará dáma, Mario Adorf, pôvodne zloduch Santer, dnes jeho otec, a Gojko Mitić, kedysi hlavná hviezda indiánok, dnes starý náčelník Inču-čuna. Tu sa podobnosť končí.

„Pre mladých divákov,“ uvádza kritik Andres, „je však pohľad na dávny svet, čisté priateľstvo a veľké ideály vítanou motiváciou.“ Druhý diel príbehu si diváci vychutnajú už dnes večer na obrazovkách verejnoprávnej televízie.