FOTO VNÚTRI Diva prichádza o rozum? Vyštafírovaná Mariah Carey nabehla do posilňovne v štekloch!

Od rozchodu stvára americká speváčka Mariah Carey (46) jeden bláznivý počin za druhým. To, že chce byť vždy pripravená a sexi, je známe. No kto by povedal, že výnimkou nebude ani posilňovňa?!

Od rozchodu robí Mariah Carey jeden bláznivý počin za druhým. Autor: profimedia