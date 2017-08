Veľká zmena v živote princa Georga nastane už o pár dní: Pozrite sa, čo čaká malého šibala!

Na Georgeovu budúcu školu napísal recenziu portál The Good School Guide, ktorý ju opísal ako “veľké, hlučné a chaotické miesto.“

„Je to miesto pre svetaznalých rodičov, ktorí chcú svojim deťom poskytnúť to najlepšie vzdelanie v Anglicku, aké len môže byť. Toto chcú a vo veľkej miere to aj dostanú,“ písal portál.

Ročné školné je v prepočte 19 100 eur a hoci miesto ponúka žiakom množstvo aktivít, recenzia upozorňuje, že hanblivejšie typy to môže prevalcovať.

Práve pre malého Georgea môže byť začiatok štúdia kritický, veď samotná vojvodkyňa Kate povedala, že drobec netuší, čo ho čaká. Ešte len júli oslávil štvrté narodeniny.

Škola ponúka vzdelanie pre asi 560 chlapcov a dievčatá od štyroch do 13 rokov, v každej triede sa ich nachádza asi dvadsať.

Georgeovi budú musieť zaobstarať aj špeciálnu uniformu pozostávajúcu z véčkového svetra, krátkych nohavíc, vysokých červených ponožiek a čiernych topánočiek.

Svoj talent bude môcť budúci kráľ uplatňovať aj v triedach vyučujúcich divadlo, hudbu, balet či francúzštinu.