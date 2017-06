Princ Harry prezradil dobre strážené tajomstvo kráľovskej rodiny: Jednu vec nikto z nich nechce!

Kráľovná Alžbeta má už 91 rokov a vládne od roku 1952. Následníkom trónu je princ Charles (68) a druhý v poradí je jeho starší syn William (35). Harry je momentálne piaty v poradí.

Práve o Charlesovi sa už dlhšie špekuluje, že sa vzdá následníctva v prospech Williama, ktorý je u verejnosti obľúbenejší. Ak by ste si však mysleli, že členovia kráľovskej rodiny sa predbiehajú, kto zasadne na trón, ste na omyle.

Harry to teraz pre Newsweek povedal otvorene: "Je niekto v kráľovskej rodine, kto by chcel byť kráľom alebo kráľovnou? Nemyslím si."

Najvyššiu pozíciu prevezmú preto, lebo musia, nie preto, lebo chcú. "Keď príde ten čas, splníme si povinnosť," povedal Harry s tým, že je to "pre vyššie dobro, pre ľud".

Všetci v rodine si uvedomujú, ako ich povinnosti zväzujú a najviac sa to týka osoby, ktorá zasadne na trón. Harry pritom magazínu prezradil, že sa podieľa na modernizácii britskej monarchie. "Je to náročné. Nechceme pokaziť to čaro. Britská verejnosť a aj celý svet potrebujú takéto inštitúcie," vyhlásil.

Povedal tiež, že sa spolu s Williamom snažia viesť obyčajný život.

"Chodím si sám nakupovať. Občas sa bojím, že ma niekto odfotí mobilom. Som však rozhodnutý mať relatívne normálny život a ak budem mať šťastie a budem mať deti, aj tie môžu mať normálny život. Aj keby som bol kráľ, chodil by som si sám nakupovať," uzavrel túto tému Harry.