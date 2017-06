Princ Harry vo veľkom rozhovore: Jednu osobu však ani slovkom nespomenul!

V roku 1997 sa princ Harry (32) spolu s otcom Charlesom (68), dedkom Philipom (96), bratom Williamom (35), ktorý mal vtedy 15 rokov a strýkom Charlesom Spencerom (53) zúčastnil na smútočnom sprievode ulicami Londýna.

Odvtedy ubehlo 20 rokov a Harry len nedávno priznal, že po tom, čo Diana zahynula pri nehode v Paríži, potreboval psychologickú pomoc.

"Moja mama práve zomrela a ja som musel dlho kráčať za jej rakvou, obklopený tisíckami ľudí, ktorí sa na mňa pozerali rovnako ako ďalšie milióny v televízii," spomína Harry. "Myslím si, že do toho by nemali za žiadnych okolností nútiť žiadne dieťa. Myslím si, že dnes by sa to už nestalo," vraví princ.

Rozhovor pre americký magazín Newsweek vznikal takmer rok. Počas tejto doby sa s ním novinári viackrát stretli. Slová o Dianinom pohrebe obsahujú priamu kritiku jeho najbližšej rodiny.

Podľa Harryho sa mohli pred 20 rokmi rozhodnúť, že je príliš mladý na to, aby takto verejne kráčal za truhlou s telom jeho matky.

Do očí zahraničným komentátorom však udrela ešte jedna, nevyslovená vec. V celom dlhom rozhovore sa Harry ani raz nezmienil o svojom otcovi Charlesovi...