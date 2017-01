Princ Harry všetkých prekvapil: Namiesto kráľovského získal v Afrike iný ušľachtilý titul! Ctia si ho aj rohatí

Starostlivý Harry navštevuje nosorožce v chránenej prírodnej rezervácii v Botswane už 20 rokov. K spoločnosť Rhino Conservation Botswana (RCB), ktorej poslaním je starať sa o obrovské rohaté tvory, sa pridal v septembri minulého roka.

Citlivý princ sa nemohol pozerať na hrubosť, s akou pytliaci kaličia jeho obľúbené zvieratá. "Mal som to šťastie navštevovať Botswanu už viac ako 20 rokov a som neuveriteľné šťastný, že ju môžem volať svojím druhým domovom," vyznal svoje pocity šťastný princ.

Na kráľovský titul patróna nosorožcov je člen britskej kráľovskej rodiny právom pyšný. Podľa jeho slov je to spôsob, ako môže Botswane vrátiť to, čo mu dala.

Ušľachtilé zvieratá, ktorých osud mu leží na srdci, považuje za ikonické druhy Afriky. "Je načase velebiť a podporovať krajiny, ktoré sa ujali ochrany prírody," vyzýva Harry.

Harry skutočne odvádza v Botswane kus dobrej práce. Pomáha odstraňovať pasce, do ktorých sa mohutné cicavce chytili, zavádzať elektronické zariadenia do tiel nosorožcov, aby mohli sledovať ich telesné funkcie. To všetko v rámci boja proti pytliactvu, pre ktoré môžu nosorožce o 10 rokov patriť k vyhynutým druhom.

"Je to bezvýznamný obchod; roh nosorožca nemá žiadne dokázané liečivé účinky. Napriek tomu jeho dopyt stúpa. V súčasnosti je roh nosorožca vzácnejší ako zlato," vysvetľuje riaditeľ RCB Martin Ives.

Puto medzi Harrym a jeho chránencami je, zdá sa, veľmi silné. Ktovie, čo na jeho miláčikov povie kráľovská rodina. Snáď si nosatých krásavcov nenasťahuje do Buckinghamského paláca.