Princovia William a Harry už o smrti mamy Diany verejne nikdy neprehovoria: TOTO sú ich posledné slová o zosnulej princeznej!

Dokument je od začiatku leta v poradí tretím verejným vystúpením Williama a Harry, v ktorom sa venujú spomienke na svoju zosnulú matku.

Snímka amerického režiséra Henryho Singera zachytáva sedem dní pred pohrebom princeznej.

„Nikdy nebude pre nás dvoch ľahké hovoriť o nej. Po 20 rokoch od jej smrti je to však podľa mňa vhodný čas, aby sme si ju uctili a pripomenuli, o čo všetko sa zaslúžila. Nielen pre nás, ale aj pre svet,“ povedal Harry.

„Ak by som mohol byť čo i len zlomkom taký človek, akým bola ona, bol by som hrdý a dúfal by som, žeby bola hrdá aj ona na mňa,“ dodal.

William zase prezradil, že v čase Dianinej smrti nedokázal pochopiť, prečo za ňou plakal celý svet, „keď ju vôbec nepoznal.“

„Spätne si však uvedomujem, čo pre všetkých znamenala a čo im dala. Bola zábleskom svetla v sivom svete,“ vyznal sa.

Už vo štvrtok uplynie 20 rokov od tragickej nehody princeznej Diany v parížskom tuneli.

V stredu sa bratia stretnú s predstaviteľmi Dianou podporovaných charitatívnych organizácii a navštívia aj jej obľúbené miesta.

Priamo 31. augusta však žiadne oficiálne spomienkové udalosti nechystajú.