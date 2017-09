Aj svetové celebrity sú len ľudia: Rodinu Madonny zamorili vši!

Madonna si nedávno adoptovala dvojičky, a tak sa stala šesťnásobnou mamičkou. Speváčka má za sebou búrlivú minulosť, rada provokuje, no v súkromí je oddanou a milujúcou matkou svojich detí.

Zo vzťahu s kubánskym hercom Carlosom Leonom (50) má popová kráľovná dcéru Lourdes (20), z manželstva s britským režisérom Guyom Ritchiem (48) syna Rocca (16) a pred časom si adoptovala z juhoafrického Malawi syna Davida (11) a dcéru Mercy (10).

Zdá sa však, že štyri deti sa jej málili, a tak do slávnej rodiny pribudli roztomilé štvorročné dvojičky Esther (4) a Stella (4). Madonna všetky deti miluje a nerobí medzi nimi žiadne rozdiely. Urobila by pre ne všetko. No ako sa hovorí, malé deti, malé starosti, veľké deti, veľké starosti.

A to neobišlo ani slávnu speváčku.Keď jej najstaršia dcéra Lourdes chodila do škôlky, tak tam dostala vši. Madonna však rýchlo zakročila a za pár dní bolo po probléme.

„Dcérka prišla domov a stále sa škrabala vo vlasoch. To bol pre mňa jasný signál a rýchlo sme utekali do lekárne, kde som jej kúpila rozprašovač. To nám veľmi pomohlo,“ prezradila Madonna.

Panika nepomôže

Voš nelieta ani neskáče, pri tesnom kontakte prelezie z hlavy na hlavu, no prenáša sa aj vankúšom, hrebeňom, čiapkou i odevom. Zaujímavé je, že dáva prednosť čistým, umytým vlasom. Hoci voš žije iba tri týždne, jedna samička za deň nakladie až desať vajíčok.

Častejšie umývanie vlasov nepomôže ani vši definitívne neodstráni. Vlasy musíte ošetriť prípravkami proti všiam. K dispozícii sú šampóny, dezinfekčné spreje, vlasové gély ci kondicionéry. Dôležité je, aby odvšivenie podstúpili naraz všetci, ktorých sa to týka.