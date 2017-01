FOTO VNÚTRI Bláznivé vyčíňanie seriálovej herečky: Polonahá visela na plote a vzývala koniec sveta!

Na ulicu v západnom Hollywoode okrem zdravotníkov v očakávaní problémov zavolali aj políciu a hasičov, ktorých upozornili, že môže chcieť skočiť po predávkovaní.

Mischa Bartonová sa potom dala dobrovoľne previezť do nemocnice, aby vyšetrili jej duševné zdravie.

Čoskoro po incidente Britka, ktorá oslávila 31 rokov len dva dni predtým, uverejnila na tweete oznam: "Ďakujem vám za všetky narodeninové želania, xoxo". Zdalo sa, že tento oznam zavesila na sieť vo štvrtok večer.

Psychické problémy

Nie je to po prvý raz, čo sa psychika Bartonovej prejavila ako nestabilná. V roku 2007 ju zatkli za riadenie auta pod vplyvom alkoholu, v júli 2009 bola dva týždne zatvorená na psychiatrii podľa kalifornského zákona číslo 5 150, ktorý umožňuje psychiatrovi obmedziť pohyb pacienta proti jeho vôli, ak svojím správaním v rámci duševnej poruchy ohrozuje seba aj ostatných.

Bartonová viackrát obvinila aj svoju matku, že jej kradne peniaze a chce predať jeden z jej domov. Sama má problémy s financiami, neplatila hypotéku a o časť svojho majetku prišla.

Bitka s matkou

Vlani obvinila matku Nualu z úmyselných machinácií s cenou zámočka v Beverly Hills, ktorý spoluvlastnia. Vyhlásila, že jej matka zrušila spoluvlastníctvo majetku bez jej vedomia či súhlasu. Dokonca obvinila svojich rodičov, že ju vyhodili z domova, ale prípad bol na súde zamietnutý. Obvinila matku, že si otvorila v Londýne módny butik pod menom Mischa Barton a dcéra zo zisku nikdy nevidela ani cent.

Herečka sa šesť rokov snažila rozpredať jednotlivé domy, ale nikto o ne nemal záujem. V Londýne narodená Bartonová sa presťahovala do Spojených štátov ako päťročná a začala hrať v ôsmich rokoch. Jej kariéra prudko vyletela nahor, no Bartonová holdovala alkoholu a drogám. Ako mladá sa nervovo zrútila a chcela sa zabiť. Pokúsila sa o návrat do šoubiznisu v poslednej sérii Dancing with the Stars - ale po troch epizódach musela odísť.