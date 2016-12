Celebrity sú zo smrti Georga Michaela v šoku: Zronený Elton John a vulgárna Madonna!

Smrti velikána Georga Michaela (†53) nemôžu mnohí jeho fanúšikovia kolegovia z hudobnej brandže uveriť. Smutné a sústrastné správy zaplavili sociálne siete, na Twitteri sa šíria pod hashtagom #RIPGeorge.

Veľmi emotívne na smrť svojho dlhoročného priateľa zareagoval hudoník Elton John. "Som v obrovskom šoku," napísal na Instagrame. Georga označil za najmilšieho a najštedrejšieho priateľa a za veľkého umelca. K dojemným slovám pripojil spoločnú fotku.

Madonnu smrť ďalšieho veľkého umelca poriadne nahnevala. Za všetko obvinila rok 2016 a vulgárne ho poslala kade ľahšie - presne tak, ako to vie len Madonna. "Zbohom priateľ," napísala na adresu Georga na Facebooku.

Smútok nad odchodom veľkej osobnosti popovej hudby vyjadrila aj známa pop-rocková skupina One Republic. Svet podľa jej členov prišiel o legendu, ktorá navyše zomrela príliš mladá.

R.I.P George Michael. Beyond sad, you were a legend, and you were far too young. Blasting "Last Christmas" now 🙏