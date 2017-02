Smrť hudobníka legendárnej rockovej kapely šokuje: Zastrelil sa pred očami manželky!

Americký bubeník Butch Trucks, ktorý zomrel 24. januára vo veku 69 rokov, spáchal samovraždu. Vyšetrujúci policajti vo floridskom meste West Palm Beach vo svojej správe uviedli, že zakladajúci člen už nefungujúcej kapely The Allman Brothers Band si strelil do hlavy, pričom tak spravil pred očami svojej manželky. Dôvod, prečo sa rozhodol spáchať samovraždu, nie je zatiaľ známy.

Claude Hudson "Butch" Truck sa narodil 11. mája 1947 v Jacksonville na Floride. Začínal v kapelách ako The Vikings, Bitter Ind. alebo The 31st of February. So skupinou The Allman Brothers Band, ktorá fungovala s prestávkami v rokoch 1969 až 2014, nahral množstvo albumov. Kapelu v roku 1995 uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy a v roku 2012 jej udelili Grammy za celoživotné dielo.