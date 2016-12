Smutná správa pre fanúšikov Hviezdnych vojen: Zomrela Carrie Fisher, predstaviteľka princeznej Leiy

"S hlbokým zármutkom potvrdzujeme, že naša milovaná mama Carrie Fisher zomrela dnes ráno o 8:55," uviedla hovorkyňa rodiny pre časopis People. Známej herečke sa srdce zastavilo 24. decembra počas letu do Los Angeles. Herečku potom okamžite previezli do nemocnice v Los Angeles. Hoci jej brat, Todd Fisher neskôr pre médiá povedal, že jej stav je stabilizovaný, pravda to nebola. Herečka ležala na jednotke intenzívnej starostlivosti a jej stav bol kritický.

V Hviezdnych vojnách si zahrala po boku Harrisona Forda a Marka Hamilla. Minulý rok sa objavila aj v siedmej epizóde Hviezdne vojny: Sila sa prebúdza. Nedávno skončilo nakrúcanie ôsmej epizódy, ktorá má byť v kinách uvedená budúci rok.

Dcéra niekdajšej hollywoodskej hviezdy strieborného plátna Debbie Reynoldsovej (84) a speváka Eddieho Fishera (1928-2010) si zahrala aj v ďalších známych filmoch ako napríklad Blues Brothers alebo Harry a Sally.