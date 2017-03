Srdcervúci odkaz milenca a ŠOKUJÚCE obvinenia: Smrť Georgea Michaela (†53) vyvoláva otázniky!

Podľa anonymného zdroja speváka niekoľkokrát hospitalizovali, pretože sa predávkoval.

"Do nemocnice ho prevážali často, užíval heroín. Je zázrak, že vydržal tak dlho," uviedol.

Ďalší jeho priateľ pre britský denník Daily Mirror zase prezradil, že spevák si tesne pred smrťou užíval divoké párty. "Vo svojej vile na severe Londýna dokázal s priateľmi preflámovať aj celú noc," vyhlásil zdroj.

Podľa známych sa spevák vytratil z verejného života, pretože chcel zmeniť svoj život. S Georgeovou smrťou sa však do popredia tlačí aj nevyhnutná otázka - komu pripadne jeho majetok v odhadovanej hodnote 123 miliónov eur?

Do úvahy pripadajú jeho krstné deti, vrátane Bluebell, dcérky speváčky Geri Halliwell (44) (hoci za jej krstného otca určili Georgeovho bývalého priateľa Kennyho Gossa).

Dediť by mohli aj jeho dve sestry Melanie a Yioda a priateľ Fadi Fawaz. Práve on Georgea našiel na Vianoce mŕtveho v posteli a ako uviedol, na ten srdcervúci pohľad nezabudne.

"Nikdy mi neprestaneš chýbať," rozlúčil sa na Twitteri.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx