VIDEO Emotívne priznanie speváčky: Uplakaná Katy Perry prezradila, čo ju dohnalo k drastickej zmene imidžu!

Katy Perry sa rozhodla prostredníctvom siete Youtube naživo vysielať priebeh jej bežného dňa. Pri príležitosti promovania jej nového albumu s názvom Witness tak chcela obdivovateľom po celom svete odhaliť svoje súkromie. Ľudí dokonca „vpustila“ na sedenie s terapeutom.

A práve na ňom došlo k veľmi emotívnej chvíli, kedy umelkyňa svetu priznala svoje depresívne stavy, ktoré ju privádzali až k myšlienkam na samovraždu. Katy Perry pred svojou ráznou zmenou randila s hercom Orlandom Bloomom (40) a aj nečakaný rozchod sa tak mohol podpísať pod zmenou imidžu.

Umelkyňa sa na sedení s odborníkom vyjadrila aj k hrozivým myšlienkam na samovraždu. „Cítila som sa tak slabo a bola som v takých depresiách, až sa za to hanbím,“ povedala. Katy Perry, občianskym menom Katheryn Elizabeth Hudson, tiež priznala, že túži byť milovaná.

V živom vysielaní terapeutovi a fanúšikom ďalej vysvetľovala svoje pocity. „Ľudia sa ma pýtajú na moje vlasy. Nepáčia sa im a prajú si, aby boli dlhšie,“ hovorí speváčka o svojom novom výzore. A potom prišli slová, ktoré nik nečakal. „Tak veľmi chcem byť Katheryn Hudson, že občas už ani nechcem vyzerať ako Katy Perry,“ priznala so slzami v očiach. Emotívne zábery zdieľa i mnoho fanúšikov na sociálnych sieťach.

katy talking about how she doesn't want to be katy perry anymore breaks my heart pic.twitter.com/3GOYCnnH0A