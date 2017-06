Svadba sa ruší! Šokujkúci dôvod, pre ktorý Semir z Kobry 11 odvolal svadbu vás dostane!

Dôvod, pre ktorý sa sympatický päťdesiatnik Erdoğan Atalay (Semir z Kobry 11) a jeho o desať rokov mladšia snúbenica Katja Ohneck rozhodli krátko pred starostlivo plánovaným vstupom do manželstva plány zmeniť, vás dostane - môže za to totiž astrológ! Presnejšie, jeho rada, aby si vybrali iný termín, pretože v ten pôvodný (7. júl 2017) budú hviezdy v nepriaznivom postavení! Informácie priniesol portál Tvnoviny.sk.

Erdoğan a Katja sa zasnúbili minulý rok na druhý sviatok vianočný na Maldivách, kde sa krátko nato symbolicky vzali – symbolicky preto, lebo takýto obrad z právneho hľadiska v Nemecku nebol právoplatný. Práve preto mala teraz v júli nasledovať klasická svadba. Lenže podľa magazínu VIP, ktorý sa odvoláva na informácie nemeckého denníka Bild, ktorého online verzia, je žiaľ, prístupná len pre platiacich klientov, sa nevesta rozhodla svadbu zrušiť pre nepriaznivý horoskop na vybraný deň: „Astrológ mi povedal, že to nie je vhodný dátum na sobáš. Nie som síce poverčivá, ale na takých veciach ako postavenie hviezd mi predsa len záleží.“

Magazín tiež dodáva, že ak by záležalo len na Erdoğanovi, svadba by sa zrejme konala v plánovanom termíne, pretože je podľa vlastných slov „totálne racionálne založený“. No čo je dôležité pre jeho milovanú, je dôležité i preňho.

Nuž a nový termín svadby páru, ktorý má spolu 5-ročného syna Marisa, je vraj zatiaľ vo hviezdach...