Svetová hviezda „urob si sám“ projektov, Martha Stewart pustila fotografov do svojho dovolenkového sídla!

Americká spisovateľka, podnikateľka, hviezda televíznych obrazoviek a tvorivá osobnosť, Martha Stewart, je dnes dámou v rokoch, ktorá sa nevzdáva svojho sna a prostredníctvom „urob si sám“ projektov denne skrášľuje domovy celej Amerike. Stala sa akýmsi synonymom kreativity a aj napriek vyššiemu veku pracuje s internetom ako keby patrila k tej najmladšej generácii. Denne teší svojich fanúšikov projektmi na vytvorenie úžasných domácich dekorácií, podporuje recyklovanie, zverejňuje svoje obľúbené recepty, predstavuje triky na čistenie domácnosti alebo dokonca poradí s vyzdobením vianočného stola. My sa dnes pozrieme na jej víkendové bývanie, čo vy na to?

Pôsobivé, zrubové sídlo, kde hviezda trávi víkendy či sviatky so svojou rodinou, sa nachádza v americkom štáte Maine, konkrétne na Mount Desert Island. Pochádza z roku 1925. Fasádu domu tvorí lokálny kameň a jeho okolie chránia vysoké stromy. Majiteľka priznala, že v roku 1997, keď domov kúpila, nemusela so sebou priniesť ani len jednu vidličku, pretože predošlí majitelia (známy automobilový manažér Edsel Ford so svojou manželkou a štyrmi deťmi) tu nechali úplne všetko.

Dom zahŕňa až 12 spální rozložených na troch poschodiach domu, ktorého steny obrastá vinič. Stewart ho nazýva americkým pokladom a najviac si zamilovala jeho tradičnosť a ani po takmer storočí nezmenenú tvár. Okrem krásneho exteriéru však dom ponúka a dychberúci interiér, ktorý pre svetovo známy magazín Architectural Digest hviezda ukázala.

Autor: Mária Ambrozová