Syn zosnulej Věry Špinarovej (†65) v šoku: Nečakaná prosba lekárov!

Syn Věry Špinarovej (†65) Adam Pavlík (42) pre Blesk.cz prezradil šokujúce udalosti, ktoré sprevádzali smrť jeho matky. Keď mu v sobotu (25.3) večer lekári volali, aby sa na druhý deň o deviatej ráno dostavil do nemocnice, ani vo sne by mu nenapadlo, o čo ide. "Pýtal som sa ich, prečo tak skoro a čo sa deje. A oni, že o týchto veciach nemôžu hovoriť po telefóne," povedal Pavlík.

Na žiadosť lekárov sa v nedeľu vybral z Ostravy do vyše 300 kilometrov vzdialenej pražskej nemocnice, kde mu oznámili, že jeho matka je vlastne klinicky mŕtva a jej definitívna smrť príde do niekoľkých hodín. To však nebolo všetko a lekári na Adama Pavlíka vyrukovali s odvážnou požiadavkou.

"Poprosili ma, či by sa mamička, keď umrie, nemohla stať darkyňou orgánov," prezradil syn speváckej legendy. Hoci otrasený Adam takýto scenár najprv odmietal, napokon si to rozmyslel. "Povedal som si, že mama by bola určite rada, ak by jej orgány mohli pomôcť iným," priznal.

Lekári museli pre darcovstvo otestovať speváčkin mozog, aby zistili, či je už úplne mŕtva. Skôr ako v pondelok to však nešlo, pretože museli 48 hodín čakať, kým z jej tela zmiznú podávané liečebné látky. Věra Špinarová však v nedeľu 26. marca zomrela na multiorgánové zlyhanie, ktoré možnosť darcovstva úplne vylúčilo.