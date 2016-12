Takto dopadli zlodeji Marv a Harry z kultového filmu Sám doma: Psychopatický zabijak a farmár!

Daniel Stern (59) - Marv, a Joe Pesci (73) - Harry, sa zapísali do dejín ako mokrí či dlhoprstí banditi z kultového filmu Sám doma. Hercom síce pribudla už nejaká tá vráska navyše, no ich život to nijako neovplyvnilo. Úspech totiž žnú aj v hereckom dôchodku.