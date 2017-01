Toto si naozaj zaslúžila? Pozrite sa, v akej urne bude odpočívať hviezdna princezná Leia!

Herečkin brat Todd Fisher vysvetlil, že Carrie si bielo-zelenú porcelánovú zväčšeninu Prozacu (antidepresívum) z 50. rokov zaobstarala pred niekoľkými rokmi.

Mala ju rada a mala ju vystavenú vo svojom dome.

"Spolu s Billie (Fisherovej dcérou) sme si pomysleli, že to je objekt, v ktorom by chcela spočívať. Na nič vhodnejšie sme neprišli. Carrie by sa to páčilo," uviedol Fisher pred novinármi prítomnými na piatkovom pohrebe Carrie Fisherovej a ich matky Debbie Reynoldsovej.

Tento súkromný pohrebný obrad sa uskutočnil vo Forest Lawn Memorial Park v Los Angeles.

Vo štvrtok sa vo Fisherovej sídle Coldwater Canyon v Los Angeles konala smútočná rozlúčka pre priateľov, medzi ktorými bola aj Meryl Streepová, Gwyneth Paltrowová, Meg Ryanová či tvorca Hviezdnych vojen George Lucas. Rodina ešte plánuje aj väčšiu rozlúčku pre priateľov a fanúšikov oboch herečiek.

Carrie Fisherová, ktorá zomrela 27. decembra vo veku 60 rokov, nikdy neskrývala, že trpí bipolárnou poruchou a pravidelne berie antidepresíva.

Časť popola z herečkiných telesných pozostatkov uložili do rakvy s telom jej matky Debbie Reynoldsovej, ktorá zomrela vo veku 84 rokov deň po dcérinom skone - 28. decembra.