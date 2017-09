TOTO by ste na ňu nepovedali: Bella Hadid na unikátnej FOTO predviedla svoju ohybnosť. ŠOKOVALA niečím iným

Zdalo by sa, že sa modelka sa dala na jógu. Hnedovláska sa totiž nechala zvečniť v priesvitnom overale, v ktorom predviedla parádnu sviečku. Málokto si však všimol, aká je Bella ohybná.

Azda každého oveľa viac upútal fakt, že pod sieťovinou nemá spodnú bielizeň. Nešlo však o žiadnu náhodu. Ide totiž o kampaň pre časopis Vogue.

Bella si však ťažkú hlavu z nahoty nerobí. Prednedávnom svoje prednosti hrdo vystavila na módnej prehliadke na Fashion Weeku v Paríži.

Mladšia sestra oveľa slávnejšej supermodelky Gigi Hadid (22) má však jediný problém a tým je jej váha. Krásna Bella totiž vôbec nie je spokojná so svojim telom.

„Moja váha sa veľmi mení. Vážne nechcem chudnúť, chcem späť svoje prsia aj svoj zadok. Ale nie je to moja vina. Myslím, že by ľudia nemali posudzovať. U každého je to iné. Posudzovať je to najhoršie, čo môžete spraviť,“ povedala v rozhovore pre Elle.