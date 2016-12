Tragédia Alexandrovcov otriasla aj hviezdami: Srdcervúca reakcia Heleny Vondráčkovej!

Ten na Slovensku vystupoval dosť často, niekoľko koncertov mali naplánovaných aj na blížiaci sa rok 2017. Sprevádzať ich okrem iných umelcov mala aj česká speváčka Helena Vondráčková.

Čítajte viac VIDEO Pád lietadla s Alexandrovcami: Záchranári vyťahujú z mora prvé obete

O spadnutom lietadle, na palube ktorého sa nachádzala aj časť zboru, sa dozvedela od nás. Správa o tejto tragédii ju šokovala. "Čože?," zopakovala neveriacky niekoľkokrát po sebe.

Na otázku, či o nešťastí vedela, odvetila: "Neviem! Ako by so tom vedela?! Veď je ráno, pred chvíľkou som vstala!" Smutnú správu ihneď oznamovala manželovi. "Ježiši Kriste, to je katastrofa! Teraz to pozeráme na počítači. To je peklo!"

"Nemáte pre mňa lepšiu správu? Ja mám s nimi podpísaných 10 koncertov na Slovensku. Mrzí ma to. Je to hrozná správa. Čo mám na to povedať! Katastrofa!