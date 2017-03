Trumpova exmanželka Ivanka čelí nepríjemnému osočovaniu: Dlhuje mi peniaze, tvrdí jej bývalá spolužiačka!

Jarmila Trávníčková a Ivana Trumpová spolu pred viac než polstoročím chodili do základnej školy a stali sa z nich kamarátky. Hoci sa ich cesty rozdelili, obe sa živili ako modelky. Zatiaľ čo sa exmanželka amerického prezidenta presadila v zahraničí, druhá zostala v rodnom meste.

„Ivanku celý svet pozná ako blondínu, ale ako dievčatko a potom i slečna mala nádherné husté tmavohnedé vlasy!“ prezradila na ňu spolužiačka Jarmila, ktorá jej dokonca požičala peniaze a nikdy ich nedostala späť. „Raz sa jej minul benzín, a tak ma poprosila, či by som jej nepožičala, bola úplne bez koruny. Stalo sa, ale potom sme sa už vlastne nikdy nestretli. Bolo to pár korún a rado sa stalo, ale kto dnes môže povedať, že má u Ivany svoje finančné aktíva,“ dodala so smiechom.