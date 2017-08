Vážne zranenie pre Toma Cruisa: Stopka pre nakrúcanie Mission: Impossible 6

Americký herec Tom Cruise len nedávno prišiel k vážnemu úrazu. A to počas nakrúcania kaskadérskeho kúska v akčnom trileri Mission: Impossible 6. Ako preskakoval medzi budovami v Londýne, tak pri nešťastnom doskoku si zlomil členok.

Harmonogram nakrúcania snímky, ktorá by sa do kín mala dostať na konci júla budúceho roku, to výrazne naruší. Štáb totižto musí počkať až na úplné zotavenie hlavného hrdinu.

Informovala o tom filmová spoločnosť Paramount Pictures. Súčasne tlmočila hercovo poďakovanie za všetky prejavy solidarity a povzbudivé slová.

Zranenie je vážne

Ukázalo sa, že rozsah Tomových zranení je údajne vážnejší, než sa pôvodne predpokladalo. Röntgenové vyšetrenie vraj odhalilo dve zlomené kosti v hercovom členku. To by pre natáčanie mohlo znamenať pomerne veľký problém.

Zranenie je natoľko vážne, že Tomovo vyliečenie by mohlo trvať aj tri mesiace. Štúdio Paramount však vo svojom stanovisku uvádza, že k posunu nedôjde a júlová premiéra aj naďalej platí.

Či sa tak naozaj aj stane, je zatiaľ vo hviezdach. Šiesta časť filmového cyklu Mission: Impossible vzniká v réžii Christophera McQuarrieho a popri Cruisovi sa v nej objavia aj Henry Cavill, Rebecca Fergusonová, Angela Bassettová či Alec Baldwin.