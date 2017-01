Vdove Gregorovej už nič nebráni v svadbe so zajačikom: Súd konečne rozhodol!

Ako známa tradícia hovorí, svadba by sa mala po zásnubách uskutočniť do roka a do dňa. Až do uplynulej stredy to však Gregorovej znemožňovalo Koptíkovo manželstvo. Jej mladý zajačik však pred pár dňami dal za svojím manželstvom s Pavlínou na súde v Prahe konečne bodku, informoval tak portál blesk.cz.

S ex sa dohodli aj na starostlivosti ich dve deti. „Beriem si ich často na víkend a podnikáme spolu s Hankou výlety, už jej hovoria teta a som rád, že si spolu rozumejú,“ zveril sa pred časom Koptík českému Blesku.