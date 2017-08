VEĽKÁ SPOVEĎ Williama a Harryho o tragédii, ktorá rozplakala celý svet: Pred 20 rokmi vyhasol život zbožňovanej princeznej Diany (†36)!

Udalosť otriasla nielen samotnou monarchiou, ale aj masami ľudí, ktorých svojim činmi Lady Diana počas svojho pôsobenia ako jej súčasť ovplyvnila. Leto pred dvadsiatym výročím jej smrti sa preto stalo obdobím, počas ktorého sa spomienky na zosnulú princeznú začali vynárať ako huby po daždi.

Otvorené spovede jej blízkych spolupracovníkov či rodinných príslušníkov otvárali staré rany. Najočakávanejšími však boli spomienky dvoch najväčších pokladov, ktoré za sebou Diana na svete zanechala – synov Williama (35) a Harryho (32), ktorí mali v čase jej smrti 15 a 12 rokov.

Psychické problémy vystriedal hnev

Od júna sa objavili v troch nových dokumentárnych snímkach, kde sa s divákmi podelili so svojimi traumami a bolesťou, s ktorými sa ako malé deti po smrti rodiča museli vysporiadať – a navyše vo svetlách reflektorov celého sveta.

Mladší z bratov Harry pri tejto príležitosti napríklad porušil tradíciu kráľovskej rodiny hovoriť o duševných problémoch. Ako priznal, po smrti matky mal vážne emocionálne problémy.

„Vyrovnával som sa s tým tak, že som strkal hlavu do piesku. Odmietal som na matku čo i len pomyslieť. Ako by mi to pomohlo? Mnohokrát som nemal ďaleko od úplného psychického zrútenia,”opísal svoje tínedžerské roky.

Postupom času sa však bolesť vytratila, nahradil ju hnev. Harry mal ťažké srdce najmä na paparazzov, ktorí Dianu s jej priateľom Dodim Fayedom v tú osudnú noc prenasledovali. „Najhoršie bolo zmieriť sa s tým, že títo ľudia ju fotografovali, zatiaľ čo ona zomierala na zadnom sedadle.“

Záblesk svetla v tmavom svete

Životnú ranu niesol ťažko aj princ William. Na moment, keď im otec oznámil strašnú správu, spomína ako na desivý.

„Bol som dezorientovaný, točila sa mi hlava. Pamätám si, že som necítil nič. Nemohol som sa ani pohnúť a pýtal som sa sám seba, prečo sa to stalo mne a čo som urobil zle,“ spomínal.

Okrem toho prezradil, že v čase Dianinej smrti nedokázal pochopiť, prečo za ňou plakal celý svet, „keď ju vôbec nepoznal.“

„Spätne si však uvedomujem, čo pre všetkých znamenala a čo im dala. Bola zábleskom svetla v tmavom svete,“ vyznal sa.

Prehovorili naposledy

Strata matky nebola ani pre jedného z bratov niečím, s čím sa dalo vyrovnať jedným sedením u terapeuta.

„Nikdy nebude pre nás dvoch ľahké hovoriť o nej. Po 20 rokoch od jej smrti je to však podľa mňa vhodný čas, aby sme si ju uctili a pripomenuli, o čo všetko sa zaslúžila. Nielen pre nás, ale aj pre svet,“ uzavrel Harry.

Včera sa bratia stretli s predstaviteľmi Dianou podporovaných charitatívnych organizácii a navštívili aj jej obľúbené miesta.

Na dnes však žiadne oficiálne spomienkové udalosti nechystali. Zdroje z Buckinghamského paláca navyše potvrdili, že nateraz to bolo naposledy, čo sa bratia k smrti svojej matky verejne vyjadrovali.