Veľká zmena v živote princa Williama: Kvôli rodine sa vzdáva dlhoročnej vášne!

Ako dnes oznámil Kensingtonský palác, William s manželkou Kate a dvoma deťmi budú tráviť viac času v Londýne a menej času vo svojom vidieckom dome v Norfolku. William prestane pracovať pre spoločnosť East Anglia Air Ambulance v lete tohto roka.

The Duke said his experiences with EAAA "will add a valuable perspective to my Royal work for decades to come." pic.twitter.com/g1eC8Fz2EE