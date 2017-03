FOTO Šťastné, veselé a luxusné! Celebrity sa pýšia TAKÝMITO parádnymi stromčekmi!

Vianočné sviatky musia byť v každej jednej domácnosti dokonalý. Prípravy na najkrajšie sviatky roka však okrem prípravy jedál zahŕňajú aj niekoľko ďalších dôležitých úkonov.

Konkrétne jeden veľmi podstatný, ktorým je ozdobovanie vianočného stromčeka.

Niektoré celebrity sa svojimi stromčekmi stihli pochváliť už v novembri, iné si túto milú povinnosť nechali až na poslednú chvíľu.

Veď čo by to boli za Vianoce bez zeleného kusu flóry v živej alebo umelej podobe. Ten najkrajší strom si chceli zaobstarať aj rôzne celebrity, tak sa poďte pozrieť, ako to počas sviatkov vyzerá v domoch Kylie Jenner (19), Kelly Osbourne (32), Britney Spears (35), Reese Witherspoon (40) a ďalší.

V galérii nájdete fotografie ich ozdobených stromčekov. Dajte nám vedieť, ktorý sa vám páčil najviac!